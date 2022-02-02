Обамеянг: «Моя главная цель – вернуть «Барселону» в Лигу чемпионов»

Пьер-Эмерик Обамеянг / Фото: Getty Images

Новичок «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о своих целях в новом клубе. Его цитирует Sky Sports.

Я просто счастлив быть здесь и постараюсь отдать все силы. Прекрасно, что Хави – тренер «Барсы». Он был невероятным игроком, как все знают. Уверен, у такого тренера есть чему поучиться».