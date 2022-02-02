Официально. Обамеянг подписал контракт с «Барселоной»
Обамеянг: «Моя главная цель – вернуть «Барселону» в Лигу чемпионов»
Габонский форвард переехал в Испанию из «Арсенала»
02 февраля 19:58
Пьер-Эмерик Обамеянг / Фото: Getty Images
Новичок «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о своих целях в новом клубе. Его цитирует Sky Sports.
«Я очень горд, особенно потому, что моя семья по линии матери – испанцы. Я очень горжусь, счастлив быть здесь. Моя основная цель – помогать команде и сделать все, чтобы вернуть команду в Лигу чемпионов и все такое.
Я просто счастлив быть здесь и постараюсь отдать все силы. Прекрасно, что Хави – тренер «Барсы». Он был невероятным игроком, как все знают. Уверен, у такого тренера есть чему поучиться».
Напомним, Обамеянг трогательно попрощался с фанатами «Арсенала».
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