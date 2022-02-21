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Обамеянг: «На «Месталье» я делал хет-трик с «Арсеналом». Это дом для меня»

Форвард оформил три мяча и за «Барселону»
Футбол Примерa (Испания)
08:27
Обамеянг: «На «Месталье» я делал хет-трик с «Арсеналом». Это дом для меня»
Фото: Marca

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал Marca победу команды над «Валенсией» (4:1) и свой хет-трик в матче.

«В прошлый раз, когда я играл здесь, я сделал хет-трик с «Арсеналом», мне нравится играть здесь... «Месталья» для меня как дом».

После матча гол Гави записали на Обамеянга. Таким образом, габонец оформил хет-трик.

Это первые голы габонца за новую команду.

Андрей Усмонов
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Теги

Барселона (футбол) Валенсия (футбол) Пьер-Эмерик Обамеянг

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