«Бетис» благодаря пенальти вырвал победу над «Мальоркой», оторвавшись от «Барселоны» и «Атлетико»
Обамеянг: «На «Месталье» я делал хет-трик с «Арсеналом». Это дом для меня»
Форвард оформил три мяча и за «Барселону»
08:27
Фото: Marca
Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал Marca победу команды над «Валенсией» (4:1) и свой хет-трик в матче.
«В прошлый раз, когда я играл здесь, я сделал хет-трик с «Арсеналом», мне нравится играть здесь... «Месталья» для меня как дом».
После матча гол Гави записали на Обамеянга. Таким образом, габонец оформил хет-трик.
Это первые голы габонца за новую команду.
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