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Обамеянг не сыграл в последнем матче «Арсенала» так был исключен за нарушения режима

Форвард пропустил встречу
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:12
Обамеянг не сыграл в последнем матче «Арсенала» так был исключен за нарушения режима
Фото: Goal.com

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг не сыграл в матче с «Саутгемптоном».

Как сообщил Sky Sports тренер лондонцев Микель Артета, габонец нарушил режим в команде и был исключен из заявки в последний момент.

«В нашей команде есть определенные вещи, которые не обсуждаются. Думаю, в этом мы последовательны.

Это непростая ситуация, и мы не хотим, чтобы подобное случалось с капитаном команды».


«Арсенал» разгромил «Саутгемптон» (3:0).

Команда впервые за три матча одержала победу.

Андрей Усмонов
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Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг

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