«Арсенал» разгромил «Саутгемптон» после двух поражений подряд
Обамеянг не сыграл в последнем матче «Арсенала» так был исключен за нарушения режима
Форвард пропустил встречу
20:12
Фото: Goal.com
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг не сыграл в матче с «Саутгемптоном».
Как сообщил Sky Sports тренер лондонцев Микель Артета, габонец нарушил режим в команде и был исключен из заявки в последний момент.
«В нашей команде есть определенные вещи, которые не обсуждаются. Думаю, в этом мы последовательны.
Это непростая ситуация, и мы не хотим, чтобы подобное случалось с капитаном команды».
«Арсенал» разгромил «Саутгемптон» (3:0).
Команда впервые за три матча одержала победу.
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