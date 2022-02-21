«Бетис» благодаря пенальти вырвал победу над «Мальоркой», оторвавшись от «Барселоны» и «Атлетико»
Обамеянг – первый игрок в XXI веке, который делал хет-трик в четырех топ-лигах Европы
Форвард трижды забил «Валенсии»
10:17
Фото: Marca
«Барселона» разгромила «Валенсию» (4:1) в матче чемпионата Испании.
Хет-трик оформил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Он установил уникальное достижение.
Обамеянг – первый игрок в XXI веке, который оформлял хет-трик в четырех топ-лигах Европы. Он делал это во Франции, Германии, Англии и Испании, сообщает Squawka.
Изначально, гобонец оформил дубль, но после матча гол Гави переписали на Обамеянга. Таким образом, он сделал хет-трик в ворота «Валенсии».
Ранее он поделился эмоциями от игры.
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