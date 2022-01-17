Обамеянг покинул сборную Габона и не сыграет на Кубке Африки

У форварда проблемы со здоровьем

Фото: Sky Sports

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не сыграет больше на Кубке Африки.

Он не сыграл во 2-м туре против сборной Ганы из-за коронавируса. После этого у него обнаружили проблемы с сердцем.

В сборной решили не рисковать здоровьем лидера и отпустили его в Англию. Там он пройдет дополнительное обследование, сообщает goal.com.

За «Арсенал» в последних матчах перед отъездом на турнир он также не играл. Примечательно, что недавно кроме COVID-19 он переболел малярией.

Сообщалось, что лондонцы хотят избавиться от игрока.