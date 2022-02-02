Обамеянг тренируется с «Барселоной». Габонец замечен на занятии
Обамеянг попрощался с фанатами «Арсенала»
Написал трогательный пост в Instagram
02 февраля 08:02
Пьер-Эмерик Обамеянг / Фото: Getty Images
Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг попрощался с фанатами «Арсенала» в своем Instagram.
«Спасибо за то, что сделали Лондон домом для меня и моей семьи в течение последних четырёх лет. Мы вместе прошли через взлёты и падения, и ваша поддержка значила для меня всё. Возможность выигрывать трофеи и честь быть капитаном этого клуба — это то, что я навсегда сохраню в своём сердце.
Я всегда был на 100% сосредоточен на том, чтобы сделать всё, что в моих силах, для этого клуба, поэтому расставаться без настоящего прощания больно, но таков футбол.
Мне грустно, что у меня не было возможности помочь своим товарищам по команде в последние несколько недель, но я не питаю ничего, кроме уважения, к этому клубу и искренне желаю всем своим ребятам и болельщикам всего наилучшего и многих успешных лет в будущем!».
Напомним, Обамеянг перешел в «Барселону», но пока об этом не объявили официально. Форвард уже тренировался с каталонской командой.
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