Пьер-Эмерик Обамеянг / Фото: Getty Images

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг попрощался с фанатами «Арсенала» в своем Instagram.

Я всегда был на 100% сосредоточен на том, чтобы сделать всё, что в моих силах, для этого клуба, поэтому расставаться без настоящего прощания больно, но таков футбол.

Мне грустно, что у меня не было возможности помочь своим товарищам по команде в последние несколько недель, но я не питаю ничего, кроме уважения, к этому клубу и искренне желаю всем своим ребятам и болельщикам всего наилучшего и многих успешных лет в будущем!».