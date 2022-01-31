Обамеянг прибыл в Испанию для подписания контракта с «Барселоной»

Форвард «Арсенала» переберется в каталонский клуб на правах аренды

Пьер-Эмерик Обамеянг / Фото: Twitter

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг перейдет в «Барселону» на правах аренды, сообщает Фабрицио Романо в своем Twitter.

Габонец уже прибыл в Каталонию для подписания контракта с «сине-гранатовыми».

Ожидается, что это будет аренда до конца сезона. «Арсенал» и «Барселона» уладили все формальности по трансферу.

Ранее сообщалось, что Обамеянгом интересуется «Эвертон».