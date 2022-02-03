Обамеянг продолжит получать зарплату от «Арсенала», несмотря на расторжение контракта

Форвард перешел в «Барселону»

Фото: Sky Sports

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг покинул «Арсенал».

Он стал игроком «Барселоны». Несмотря на это, он продолжит получать зарплату от лондонцев, сообщает The Athletic.

Ему полагается компенсация за досрочный разрыв контракта. Лондонцы будут ее выплачивать габонцу до лета.

«Барселона» же будет платить Обамеянгу 5 тысяч евро в неделю до лета, но со следующего сезона его зарплата увеличится.

В «Арсенале» он отыграл 4,5 года.