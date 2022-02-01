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Обамеянг тренируется с «Барселоной». Габонец замечен на занятии
Каталонцы пока не объявили о подписании официально
01 февраля 16:25
Пьер-Эмерик Обамеянг / Фото - Football Italia
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг 1 января тренировался с «Барселоной». Соответствующее фото появилось в сети.
Примечательно, что габонец на фото работает рядом с вингером Усманом Демебеле. От продажи француза, по сообщениям СМИ, зависело приобретение форварда.
Отметим, что «Арсенал» пока не сообщил о расторжении контракта с Обамеянгом. «Барселона» также официально не объявила о подписании.
Ранее президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта пролил свет на ситуацию с габонцем.
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