Обамеянг тренируется с «Барселоной». Габонец замечен на занятии

Каталонцы пока не объявили о подписании официально

Пьер-Эмерик Обамеянг / Фото - Football Italia

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг 1 января тренировался с «Барселоной». Соответствующее фото появилось в сети.

Примечательно, что габонец на фото работает рядом с вингером. От продажи француза, по сообщениям СМИ, зависело приобретение форварда.

Отметим, что «Арсенал» пока не сообщил о расторжении контракта с Обамеянгом. «Барселона» также официально не объявила о подписании.

Ранее президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта пролил свет на ситуацию с габонцем.