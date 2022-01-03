«Ньюкасл» ведет переговоры с «Арсеналом» об аренде Обамеянга
Обамеянгу сделали предложение из Саудовской Аравии
«Арсенал» хочет избавиться от форварда
19:10
Фото: Sky Sports
Саудовский «Аль-Хиляль» желает купить форварда «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга.
Ему сделали предложение по трехлетнему контракту с выгодной зарплатой. Пока габонец думает, сообщает The Telegraph.
Оклад Обамеянга – один из самых высоких в АПЛ. «Арсенал» желает избавиться от своего игрока. Также у него конфликт с тренером Микелем Артетой.
На него выходили представители «Ювентуса» и «Ньюкасла», но прогресса в переговорах нет.
Комментарии 0