1/8 Евро-2020. Нидерланды сразятся с неуступчивыми чехами, а Роналду попробует побить мировой рекорд в матче с Бельгией
Обидчиком сборной Украины интересуются «Реал» и «Бавария»
Игрок впечатлил топ-клубы на этом Евро
Дензел Дюмфрис / фото - Eurosport
Защитник ПСВ и сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис привлек внимание больших европейских клубов.
Наставник голландцев Франк де Бур прокомментировал интерес «Реала» и «Баварии» к защитнику:
«Дензел отлично выступает на таком турнире. Все хотят показать себя с наилучшей стороны. Это для всех здорово.
Когда ходят слухи, это нормально, я уверен, Дензел справиться с этим. Он знает, зачем он здесь».
Дюмфрис уже дважды на этом Евро становился лучшим игроком матча, в том числе, в игре с Украиной.
А сегодня игроку в составе сборной Нидерландов предстоит сразиться со сборной Чехии за путевку в 1/4 финала Евро-2020.
Видео трансляция матча Нидерланды – Чехия. Начало – в 19:00.
Текстовая трансляция матча Нидерланды – Чехия.
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