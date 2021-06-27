Обидчиком сборной Украины интересуются «Реал» и «Бавария»

Игрок впечатлил топ-клубы на этом Евро

Дензел Дюмфрис / фото - Eurosport

Защитник ПСВ и сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис привлек внимание больших европейских клубов.

Наставник голландцев Франк де Бур прокомментировал интерес «Реала» и «Баварии» к защитнику:

«Дензел отлично выступает на таком турнире. Все хотят показать себя с наилучшей стороны. Это для всех здорово. Когда ходят слухи, это нормально, я уверен, Дензел справиться с этим. Он знает, зачем он здесь».

Дюмфрис уже дважды на этом Евро становился лучшим игроком матча, в том числе, в игре с Украиной.

А сегодня игроку в составе сборной Нидерландов предстоит сразиться со сборной Чехии за путевку в 1/4 финала Евро-2020.

Видео трансляция матча Нидерланды – Чехия. Начало – в 19:00.

Текстовая трансляция матча Нидерланды – Чехия.