Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Игорь Беланов уверен в скорой победе Украины
Игорь БелановЛегендарный нападающий киевского «Динамо» и сборной СССР, обладатель «Золотого мяча» Игорь Беланов опубликовал совместный снимок с сыном Валерием из окопа и с оружием в руках. Судя по геолокации на фото, бывший футболист находится в родном для него городе - Одессе:
Ранее еще один известный динамовец Андрей Шевченко признался, что думал о том, чтобы пойти воевать за Украину.
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