Почеттино – о ничьей с «Лансом»: «Нужно отдать должное оппоненту»
Обладатель «Золотого мяча» продолжает «феерить». У Месси – 1 гол в 9-ти матчах Лиги 1
Аргентинец снова провел игру без результативных действий
10:33
Лионель Месси / Фото: Getty Images
В матче 17-го тура чемпионата Франции «Ланс» и ПСЖ не выявили победителя (1:1).
Полный матч за именитых гостей провел обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси и не отметился результативными действиями.
Таким образом, у Месси лишь 1 забитый мяч в 9-ти матчах чемпионата Франции в этом сезоне. Всего Месси нанес 35 ударов по воротам соперников.
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