Палкин: «Посоветовались с Срной и решили, что Степаненко нужен «Шахтеру» еще на два года»
Обладатель «Золотого мяча» вернулся в общую группу «Реала» и сыграет с «Шахтером»
Хорват пропускал последний тур чемпионата из-за мышечной перегрузки
29 октября 13:26
Лука Модрич / фото - Twitter
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич вновь тренируется в общей группе команды, сообщает клубная пресс-служба.
Ранее хорват был исключен из заявки на матч с «Осасуной» из-за мышечной перегрузки.
Но с хавбеком уже все в порядке, и он без препятствий работает с партнерами.
Таким образом, 36-летний игрок будет доступен для матча Примеры с «Эльче» и для игры Лиги чемпионов с «Шахтером».
«Сливочные» примут «горняков» на «Сантьяго Бернабеу» уже в среду, 3 ноября.
Ранее Модрич сыграл юбилейный матч за «королевский клуб».
Комментарии 0