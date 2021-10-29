Обладатель «Золотого мяча» вернулся в общую группу «Реала» и сыграет с «Шахтером»

Хорват пропускал последний тур чемпионата из-за мышечной перегрузки

Лука Модрич / фото - Twitter

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич вновь тренируется в общей группе команды, сообщает клубная пресс-служба.

Ранее хорват был исключен из заявки на матч с «Осасуной» из-за мышечной перегрузки.

Но с хавбеком уже все в порядке, и он без препятствий работает с партнерами.

Таким образом, 36-летний игрок будет доступен для матча Примеры с «Эльче» и для игры Лиги чемпионов с «Шахтером».

«Сливочные» примут «горняков» на «Сантьяго Бернабеу» уже в среду, 3 ноября.

Ранее Модрич сыграл юбилейный матч за «королевский клуб».