Обладатель «Золотого мяча» завершит карьеру в 2023-м году

Полузащитник подпишет последний контракт в своей карьере

Лука Модрич / фото - Real Madrid CF

Мадридский «Реал» хочет продлить контракт с 36-летним полузащитником Лукой Модричем.

Текущее соглашение хорвата со «сливочными» истекает этим летом, но переговоры о годичной пролонгации идут полным ходом. Сообщалось, что они проходят настолько легко, что даже не требуется участие агентов.

Но как сообщает главный редактор издания Marca Хосе Феликс Диас, этот контракт станет последним между хорватским ветераном и мадридским клубом. А так как сам Модрич не раз заявлял, что завершит карьеру в футболке «бланкос», то кампания 22/23 будет последней для обладателя «Золотого мяча».

В текущем сезоне 36-летний хорват провел 23 матча, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов. Также полузащитник принес «сливочным» первый трофей в сезоне, забив победный мяч в финале Суперкубка Испании.

Модрич выигрывал «Золотой мяч» в 2019-м году, и является единственным, кто брал эту награду в эпоху Роналду и Месси.

Напомним, Анчелотти может отдать игровое время Лунина в Кубке Испании его конкуренту.