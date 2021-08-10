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Облак: «Если бы не Месси, Ла Лига была бы совсем другой, а у меня было больше сухих матчей»
Вратарь «Атлетико» лестно высказался об аргентинской звезде
19:21
Ян Облак / Фото - beinsportsГолкипер «Атлетико» Ян Облак в Twitter прокомментировал уход аргентинского форварда Лионеля Месси из «Барселоны».
«За все время, что я играю в футбол, Месси меняет представление об этом виде спорта. Если бы не он, Ла Лига была бы совсем другой. К примеру, у меня было бы чуть больше сухих матчей. Он вдохновляет всех повышать уровень своей игры. Теперь он на пути к своей новой мечте».
Нынешним летом у Месси закончилось соглашение с «Барселоной», новый контракт подписать не удалось из-за финансовых ограничений, действующих в Ла Лиге.
Напомним, французский ПСЖ уже анонсировал переход звездного аргентинского форварда в свои ряды.