Гол защитника принес «Реалу» победу над «Атлетиком» и оставил в чемпионской гонке
Облак: «Месси для меня – лучший»
Голкипер «Атлетико» рассказал о команде своей мечты
19 мая 11:59
Ян Облак / фото - Eurospor1
Голкипер «Атлетико» Ян Облак в интервью порталу Goal рассказал о команде мечты, а также признался, что считает Лионеля Месси лучшим игроком в мире.
«Это сложный вопрос, но я всегда говорил, что выбрал бы Месси. Он великолепен и играет на высочайшем уровне. Для меня он лучший.
Также я бы выбрал Криштиану, который вместе с Месси ознаменовал целую эпоху в истории футбола. Я восхищаюсь тем, что они сделали.
Дальше сказать сложно. Я вратарь, так что мне хотелось бы иметь в команде пять защитников. Я бы выбрал тех, с кем играл в одной команде: Савича, Хименеса, Година, Фелипе. Могу назвать нескольких человек. Будет несправедливо называть имена, все они выступают на высоком уровне».
Напомним, «Барселона» намерена обменять своего форварда Антуана Гризманна на португальского хавбека «Атлетико» Жоау Феликса.
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