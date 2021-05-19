Облак: «Месси для меня – лучший»

Ян Облак / фото - Eurospor1

Голкипер «Атлетико» Ян Облак в интервью порталу Goal рассказал о команде мечты, а также признался, что считает Лионеля Месси лучшим игроком в мире.

Также я бы выбрал Криштиану, который вместе с Месси ознаменовал целую эпоху в истории футбола. Я восхищаюсь тем, что они сделали.

Дальше сказать сложно. Я вратарь, так что мне хотелось бы иметь в команде пять защитников. Я бы выбрал тех, с кем играл в одной команде: Савича, Хименеса, Година, Фелипе. Могу назвать нескольких человек. Будет несправедливо называть имена, все они выступают на высоком уровне».