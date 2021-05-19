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Облак: «Месси для меня – лучший»

Голкипер «Атлетико» рассказал о команде своей мечты
Футбол Примерa (Испания)
19 мая 11:59
Облак: «Месси для меня – лучший»
Ян Облак / фото - Eurospor1

Голкипер «Атлетико» Ян Облак в интервью порталу Goal рассказал о команде мечты,  а также признался, что считает Лионеля Месси лучшим игроком в мире.

«Это сложный вопрос, но я всегда говорил, что выбрал бы Месси. Он великолепен и играет на высочайшем уровне. Для меня он лучший.

Также я бы выбрал Криштиану, который вместе с Месси ознаменовал целую эпоху в истории футбола. Я восхищаюсь тем, что они сделали.

Дальше сказать сложно. Я вратарь, так что мне хотелось бы иметь в команде пять защитников. Я бы выбрал тех, с кем играл в одной команде: Савича, Хименеса, Година, Фелипе. Могу назвать нескольких человек. Будет несправедливо называть имена, все они выступают на высоком уровне».

Напомним, «Барселона» намерена обменять своего форварда Антуана Гризманна на португальского хавбека «Атлетико» Жоау Феликса.


Источник: Sports24 Михаил Рыбак
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Теги

Атлетико Мадрид Ян Облак

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