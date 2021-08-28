«Шахтер» отказал «Аталанте» в трансфере Соломона
Обнародован календарь матчей «Шахтера» и «Динамо в Лиге чемпионов
Киевляне на старте турнира примут «Бенфику», «горняки» на выезде сыграют с «Шерифом»
09:21
Алан Патрик / Фото - shakhtar.comСтал известен календарь матчей «Динамо» и «Шахтера» на групповом этапе Лиги чемпионов.
Расписание поединков дончан в группе D:
1-й тур. 15 сентября
«Шериф» – «Шахтер» – 19.45
2-й тур. 28 сентября
«Шахтер» – «Интер» – 19.45
3-й тур. 19 октября
«Шахтер» – «Реал» – 22.00
4-й тур. 3 ноября
«Реал» – «Шахтер» – 19.45
5-й тур. 24 ноября
«Интер» – «Шахтер» – 19.45
6-й тур. 7 декабря
«Шахтер» – «Шериф» – 22.00
Расписание матчей киевлян в группе E:
1-й тур. 14 сентября
«Динамо» – «Бенфика» – 22.00
2-й тур. 29 сентября
«Бавария» – «Динамо» – 22.00
3-й тур. 20 октября
«Барселона» – «Динамо» – 19.45
4-й тур. 2 ноября
«Динамо» – Барселона – 22.00
5-й тур. 23 ноября
«Динамо» – «Бавария» – 19.45
6-й тур. 8 декабря
«Бенфика» – «Динамо» – 22.00
Результаты жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/22.
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