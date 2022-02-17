Лига чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» упустил победу над «Баварией». Как это было
Обнародована команда недели Лиги чемпионов. В ней – 5 футболистов «Манчестер Сити»
Место в воротах занял конкурент Лунина
15:39
Бернарду Силва и Рахим Стерлинг / Фото - daytonewsUEFA на своем официальном сайте обнародовал символическую сборную недели в Лиге чемпионов.
В главном еврокубковом турнире Европы на этой неделе были сыграны 4 матча стадии 1/8 финала.
Отметим, что в сборную недели попадают те, кто набрал больше всего очков в Fantasy Football.
Команда недели Лиги чемпионов:
Вратарь: Тибо Куртуа («Реал») – 10 очков.
Защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль») – 10 очков, Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 14 очков, Маркиньос (ПСЖ) – 8 очков, Жоау Канселу («Манчестер Сити») – 8 очков.
Полузащитники: Фил Фоден («Манчестер Сити») – 8 очков, Рияд Марез («Манчестер Сити») – 11 очков, Бернарду Силва («Манчестер Сити») – 19 очков.
Нападающие: Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 12 очков, Мохамед Салах («Ливерпуль») – 8 очков, Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 11 очков.
Разбор первого матча между ПСЖ и «Реалом» от XSPORT.
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