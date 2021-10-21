Пике: «Динамо» ни разу не ударило в створ ворот «Барселоны»
Обнародована символическая сборная недели в Лиге чемпионов по версии UEFA
Без Роналду и Месси, но с другими звездами
15:17
Лига чемпионов / Фото - bavarianfootballworks.comUEFA на своем официальном сайте опубликовал команду недели в Лиге чемпионов по итогам 3-го тура группового раунда турнира.
Символическая сборная 3-го тура Лиги чемпионов:
Вратарь: Иво Грбич («Лилль»)
Защитники: Жорди Альба, Жерар Пике (оба – «Барселона»), Дэйли Блинд («Аякс»), Коатес («Спортинг»)
Полузащитники: Жоржиньо («Челси»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Ноа Окафор («Зальцбург»), Лерой Сане («Бавария»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Нападающий: Винисиус («Реал»)
Напомним, впервые в истории Лиги чемпионов «Динамо» и «Шахтер» не забили ни одного мяча после половины матчей группового раунда турнира.
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