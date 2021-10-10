«Оболонь» - «Горняк-Спорт»: прогноз на матч украинской Первой лиги

Порадует ли «Оболонь» домашнюю публику голами?

Прогноз

«Оболонь» по состоянию на 10 сыгранных туров имеет в активе уже 21 очко. По потерянным баллам «Пивовары» вовсе вторые в таблице Первой лиги. Амбиции у столичной команды очень высокие, но есть сомнения, сможет ли команда сохранить свою текущую форму хотя бы до экватора сезона. У «Оболони» - самая низкая результативность из числа клубов, идущих в лидирующей группе. Но зато киевляне могут похвастаться весьма надёжной обороной – лишь 0,5 пропущенных гола за матч. Такому показателю позавидовал бы даже праймовый «Атлетико».

«Горняк-Спорт» в последних турах оттолкнулся от дна турнирной таблицы, завершив три подряд матча с очками. И наиболее неожиданным кажется ничейный исход с безусловным лидером сезона – «Металлистом» (1:1). Этот результат должен явно приподнять мораль «Горняков», но остались ли силы у гостей после харьковчан? Коллектив из Полтавской области – наименее результативный в лиге по сезону. 6 голов в 12 матчах – слабый показатель, который пока мешает «Горняку» претендовать на места в середине таблицы.

По всем предматчевым раскладам в понедельник нас ожидает крайне нерезультативный футбол. Судите сами: встречаются клуб с лучшей обороной против команды с худшей атакой. Статистика трёх последних домашних игр «Пивоваров» также говорит в пользу низовой игры – только один гол увидела киевская публика за это время. Читается минимальный успех хозяев с разницей в один гол, но ставка на матч будет несколько иной: «обе забьют – нет» по коэффициенту 1,55.