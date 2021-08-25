«Оболонь»: «Решения арбитра матча с «Металлистом» – изнасилование нашего клуба и всего украинского футбола»

Фото - ФК Металлист

Киевская «Оболонь» на своем официальном сайте опубликовала письмо на имя президента УАФ Андрея Павелко и главы ПФЛ Александра Каденко. В нем клуб раскритиковал действия арбитра матча пятого тура Первой лиги против «Металлиста» (0:3) Геннадия Серпутько.

Люди, которые это делают, уверены, что за это они не понесут никакого наказания. И эти процессы в нынешнем чемпионате чаще всего происходят в матчах с участием «Металлиста». Статистика впечатляющая: за пять туров чемпионата Первой лиги пять пенальти в ворота соперников «Металлиста» и четыре удаления.

Мы понимаем, что многие, ждут возвращение «Металлиста» в высший дивизион украинского футбола, но давайте делать это честно, соблюдая спортивный принцип и мораль.

Мы, возможно, и не обращались бы к вам, но этим заявлением мы также хотим поддержать украинских и в том числе болельщиков «Металлиста», которые хотят видеть честный футбол, а не судейский произвол, который происходит на футбольном поле.

Они не желают, чтобы в адрес их любимой команды снова раздавались непристойные сканирования с трибун, такие, которые звучали в адрес бывшего «Металлиста».

И записка, которую передали нам болельщики «Металлиста» в поддержку нашего клуба, предоставила нам дополнительные силы и уверенность в том, что настоящие болельщики видят, кто играет в честный футбол, а кто – нет, и ради таких болельщиков нужно продолжать играть в футбол.

Призываем все клубы ПФЛ соблюдать честные спортивные принципы и мораль, уважать непосредственных участников чемпионата и их болельщиков. «Оболонь» и ее болельщики надеются, что вы как руководители украинского футбола дадите официальную, справедливую оценку тем негативным процессам, которые происходят в нашем футболе и наведете элементарный порядок в турнире Первой лиги.