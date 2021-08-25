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«Оболонь»: «Решения арбитра матча с «Металлистом» – изнасилование нашего клуба и всего украинского футбола»

«Пивовары» возмущены действиями Серпутько в игре пятого тура Первой лиги
Футбол Первая лига
18:47
«Оболонь»: «Решения арбитра матча с «Металлистом» – изнасилование нашего клуба и всего украинского футбола»
Фото - ФК Металлист

Киевская «Оболонь» на своем официальном сайте опубликовала письмо на имя президента УАФ Андрея Павелко и главы ПФЛ Александра Каденко. В нем клуб раскритиковал действия арбитра матча пятого тура Первой лиги против «Металлиста» (0:3) Геннадия Серпутько.

То, что произошло 22 августа 2021 года в матче 5-го тура чемпионата ПФЛ Украины между командами «Металлист» и «Оболонь» с помощью арбитра матча Серпутько Г., который на 1-й минуте матча поставил сомнительный пенальти в наши ворота и предвзятые его решения в пользу команды соперника в течение всего матча, мы расцениваем как изнасилование не только футбольного клуба «Оболонь», но и всего украинского футбола.

Люди, которые это делают, уверены, что за это они не понесут никакого наказания. И эти процессы в нынешнем чемпионате чаще всего происходят в матчах с участием «Металлиста». Статистика впечатляющая: за пять туров чемпионата Первой лиги пять пенальти в ворота соперников «Металлиста» и четыре удаления.

Мы понимаем, что многие, ждут возвращение «Металлиста» в высший дивизион украинского футбола, но давайте делать это честно, соблюдая спортивный принцип и мораль.

Мы, возможно, и не обращались бы к вам, но этим заявлением мы также хотим поддержать украинских и в том числе болельщиков «Металлиста», которые хотят видеть честный футбол, а не судейский произвол, который происходит на футбольном поле.

Они не желают, чтобы в адрес их любимой команды снова раздавались непристойные сканирования с трибун, такие, которые звучали в адрес бывшего «Металлиста».

И записка, которую передали нам болельщики «Металлиста» в поддержку нашего клуба, предоставила нам дополнительные силы и уверенность в том, что настоящие болельщики видят, кто играет в честный футбол, а кто – нет, и ради таких болельщиков нужно продолжать играть в футбол.

Призываем все клубы ПФЛ соблюдать честные спортивные принципы и мораль, уважать непосредственных участников чемпионата и их болельщиков. «Оболонь» и ее болельщики надеются, что вы как руководители украинского футбола дадите официальную, справедливую оценку тем негативным процессам, которые происходят в нашем футболе и наведете элементарный порядок в турнире Первой лиги.

Напомним, после решений арбитра матча между «Металлистом» и «Альянсом» (2:0) прежнее руководство клуба из Липовой долины приняло решение прекратить финансирование.

Сергей Стаднюк
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Металлист Оболонь арбитры скандалы

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