Ярмоленко: «Игра оставляет желать лучшего»
Обошел Шовковского и подбирается к Пятову. Ярмоленко провел 93-й матч в футболке сборной Украины
Вингер провел полный матч с Северной Ирландией
14:06
Андрей Ярмоленко / Фото: УАФ
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко провел 93-й матч в футболке национальной команды и таким образом обошел Александра Шовковского по этому показателю.
У экс-вратаря осталось 92 матча. Кроме того, Ярмоленко догоняет Андрея Пятова, у которого 96 матчей в футболке сборной Украины.
Ярмоленко отыграл весь матч против Северной Ирландии.
Теперь разгромим Кипр – и мы фавориты Евро. Это, конечно, перебор, но матч с Северной Ирландией прибавил позитива.
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