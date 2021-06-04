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Обошел Шовковского и подбирается к Пятову. Ярмоленко провел 93-й матч в футболке сборной Украины

Вингер провел полный матч с Северной Ирландией
Футбол Сборная Украины
14:06
Обошел Шовковского и подбирается к Пятову. Ярмоленко провел 93-й матч в футболке сборной Украины
Андрей Ярмоленко / Фото: УАФ

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко провел 93-й матч в футболке национальной команды и таким образом обошел Александра Шовковского по этому показателю.

У экс-вратаря осталось 92 матча. Кроме того, Ярмоленко догоняет Андрея Пятова, у которого 96 матчей в футболке сборной Украины.

Ярмоленко отыграл весь матч против Северной Ирландии.

Теперь разгромим Кипр – и мы фавориты Евро. Это, конечно, перебор, но матч с Северной Ирландией прибавил позитива.

Источник: sport.ua Петр Приходько
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Андрей Ярмоленко

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