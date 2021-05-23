Скаут французского клуба следил за Яремчуком во время матча с «Мехеленом»
Обошлось. Травма Яремчука оказалась несерьезной
Украинец будет тренироваться в расположении сборной
10:57
Роман Яремчук / фото - Гент
Украинский легионер «Гента» Роман Яремчук получил повреждение в последнем матче «Мехеленом» (2:1).
Игрок вышел на поле в стартовом составе, но не доиграл до конца матча. На 79-й минуте украинец покинул поле из-за повреждения. Как стало известно уже после, повреждение Яремчука оказалось не столь серьезным, и приезд на сборы национальной команды все же состоится.
Напомним, Яремчук может продолжить карьеру в Лиге 1.
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