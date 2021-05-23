Обошлось. Травма Яремчука оказалась несерьезной

Украинец будет тренироваться в расположении сборной

Роман Яремчук / фото - Гент

Украинский легионер «Гента» Роман Яремчук получил повреждение в последнем матче «Мехеленом» (2:1).

Игрок вышел на поле в стартовом составе, но не доиграл до конца матча. На 79-й минуте украинец покинул поле из-за повреждения. Как стало известно уже после, повреждение Яремчука оказалось не столь серьезным, и приезд на сборы национальной команды все же состоится.

Напомним, Яремчук может продолжить карьеру в Лиге 1.