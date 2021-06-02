Обрадович: «Харьковчане очень соскучились по «Металлисту»
Бывший защитник «Металлиста» Милан Обрадович поделился впечатлениями от возвращения харьковского клуба:
«Безумно рад, что Александр Владиленович возвращается. Безумно рад за город, за команду, за ее болельщиков. Знаю, что харьковчане очень соскучились по «Металлисту». Сильному «Металлисту». Соскучились они по хорошим играм и европейским кубкам. Соскучились по той непередаваемой атмосфере, которая была на стадионе и вокруг него.
Очень надеюсь, что в это непростое время все будет так, как того хотят Ярославский, его единомышленники и многотысячная армия поклонников «Металлиста». Верю, что возрожденная команда станет такой же сильной, как и прежде, и преодолев турнирную дистанцию первой лиги, впоследствии сможет на равных бороться не только на внутренней арене с «Динамо» и «Шахтером», но и в Европе.
Могу представить, сколько работы предстоит проделать Евгению Красникову, который за все эти годы накопил еще больше опыта. А его у него очень много – прежде всего, по созданию боеспособного коллектива. Он мастер своей работы».
Также специалист, ныне тренирующий молодежную сборную Азербайджана, сказал, что если его позовут тренировать «Металлист» – он согласится.
Напомним, ранее Обрадович рассказал о реалиях украинского футбола.
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