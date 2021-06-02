Обрадович: «Харьковчане очень соскучились по «Металлисту»

Милан Обрадович / фото - FootBoom

Бывший защитник «Металлиста» Милан Обрадович поделился впечатлениями от возвращения харьковского клуба:

Очень надеюсь, что в это непростое время все будет так, как того хотят Ярославский, его единомышленники и многотысячная армия поклонников «Металлиста». Верю, что возрожденная команда станет такой же сильной, как и прежде, и преодолев турнирную дистанцию первой лиги, впоследствии сможет на равных бороться не только на внутренней арене с «Динамо» и «Шахтером», но и в Европе.

Могу представить, сколько работы предстоит проделать Евгению Красникову, который за все эти годы накопил еще больше опыта. А его у него очень много – прежде всего, по созданию боеспособного коллектива. Он мастер своей работы».