Обрадович: «Когда играл в «Металлисте», зачем Европа, если и тут можно было заработать на хорошую жизнь?»

Милан Обрадович / фото - Sputnik Азербайджан

Экс-футболист «Металлиста» Милан Обрадович рассказал Sportarena о реалиях украинского футбола:

У кого травма, кто-то заболел, кто-то наелся играми за клуб и хотел отдохнуть с девушкой где-нибудь на Мальдивах. Это все естественный процесс.

Так что Ротаню оказалось нелегко заново создавать команду. По большому счету, украинской молодежке не хватило сыгранности на турнире. Качество у этих ребят присутствует.

А посмотрите, сколько молодых украинских футболистов уехало в Англию, Италию, Бельгию. Это радует. Когда я играл в «Металлисте», никто не хотел уходить. Зачем та Европа, если и тут можно было заработать на хорошую жизнь?

Вспомните Алиева, Милевского. Сколько было классных игроков в «Динамо». Зачем им было уезжать, когда ты живешь дома, ты здесь – король, и зарабатываешь суперденьги.

Сейчас все по-другому. Ребята стремятся уехать в Европу, закрепиться там, но это не так просто».