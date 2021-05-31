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Обрадович: «Когда играл в «Металлисте», зачем Европа, если и тут можно было заработать на хорошую жизнь?»

Многим украинским футболистам трудно покинуть зону комфорта
Футбол В Европе
11:37
Обрадович: «Когда играл в «Металлисте», зачем Европа, если и тут можно было заработать на хорошую жизнь?»
Милан Обрадович / фото - Sputnik Азербайджан

Экс-футболист «Металлиста» Милан Обрадович рассказал Sportarena о реалиях украинского футбола:

«В сборной Украины U-21, с которой мы играли на турнире Лобановского, есть два-три очень интересных исполнителя. Знаю, что у украинцев возникли кадровые проблемы перед соревнованиями, они не досчитались 5-6 основных игроков.

У кого травма, кто-то заболел, кто-то наелся играми за клуб и хотел отдохнуть с девушкой где-нибудь на Мальдивах. Это все естественный процесс.

Так что Ротаню оказалось нелегко заново создавать команду. По большому счету, украинской молодежке не хватило сыгранности на турнире. Качество у этих ребят присутствует.

А посмотрите, сколько молодых украинских футболистов уехало в Англию, Италию, Бельгию. Это радует. Когда я играл в «Металлисте», никто не хотел уходить. Зачем та Европа, если и тут можно было заработать на хорошую жизнь?

Вспомните Алиева, Милевского. Сколько было классных игроков в «Динамо». Зачем им было уезжать, когда ты живешь дома, ты здесь – король, и зарабатываешь суперденьги.

Сейчас все по-другому. Ребята стремятся уехать в Европу, закрепиться там, но это не так просто».

Сейчас Обрадович тренирует сборную Азербайджана U-21, которая играла молодежной сборной Украины и Узбекистана на турнире имени Валерия Лобановского.

Источник: Tribuna.com
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Сборная Украины U-21 (футбол) Руслан Ротань

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