Обвиняющей Роналду в изнасиловании модели рекомендуют отозвать иск

Всему виной неправомерные действия ее адвоката

Криштиану Роналду / Фото: Facebook МЮ

Ассистент федерального судьи в Неваде Дэниэл Альбрегтс пришел к выводу о необходимости отклонить запрос о рассмотрении дела против форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду от модели, которая обвиняет звездного футболиста в изнасиловании, сообщает AP.



Слуга Фемиды считает, что адвокат Кэтрин Майорги Марк Стовал завладел доказательствами против португальца, получив доступ к частным переговорам Роналду с его юристами. Свои выводы Альбгретс перенаправит федеральному судье Дженнифер Дорси.

Напомним, что Роналду признан лучшим игроком МЮ в сентябре.