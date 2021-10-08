Ван Дейк выбрал лучшего между Роналду и Месси
Обвиняющей Роналду в изнасиловании модели рекомендуют отозвать иск
Всему виной неправомерные действия ее адвоката
8 октября 13:28
Криштиану Роналду / Фото: Facebook МЮ
Ассистент федерального судьи в Неваде Дэниэл Альбрегтс пришел к выводу о необходимости отклонить запрос о рассмотрении дела против форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду от модели, которая обвиняет звездного футболиста в изнасиловании, сообщает AP.
Слуга Фемиды считает, что адвокат Кэтрин Майорги Марк Стовал завладел доказательствами против португальца, получив доступ к частным переговорам Роналду с его юристами. Свои выводы Альбгретс перенаправит федеральному судье Дженнифер Дорси.
Напомним, что Роналду признан лучшим игроком МЮ в сентябре.
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