Объявлена символическая сборная сезона Лиги Европы
После финала Лиги Европы, где «Вильярреал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в серии послематчевых пенальти, стала известна символическая сборная лучших игроков турнира.
Список игроков, попавших в команду сезона был опубликован на официальном сайте UEFA.
В команду попали три футболиста «Вильярреала», добывшего заветный трофей.
В состав команды вошли: Пау Лопес (Рома, Италия), Мэтт Доэрти (Тоттенхэм, Англия), Хуан Фойт (Вильярреал, Испания, Рауль Альбиоль (Вильярреал, Испания), Борна Баришич (Рейнджерс, Шотландия), Леон Бейли (Байер, Германия), Магнус Эйкрем (Мольде, Швеция), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, Англия), Николя Пепе (Арсенал, Англия), Борха Майораль (Рома, Италия) и Жерар Морено (Вильярреал, Испания).
Напомним, о ходе финала Лиги Европы вы можете прочитать на нашем сайте.
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