«Очень современный тренер». Защитник «Ференцвароша» вспомнил работу под руководством Реброва

Теперь венгерским клубом управляет прагматичный россиянин

Сергей Ребров / фото - Eurosport

Защитник «Ференцвароша» Миха Блажич в интервью csakfoci.hu вспомнил работу под руководством украинца Сергея Реброва:

«Образ Реброва как представителя старой украинской школы тренеров – полностью ошибочный. Он очень современный тренер в плане тренировок, тактики. Он часто мне рассказывал о тренировках под руководством Лобановского. И он знает, что не может так же работать сейчас. Этой старой школы больше не существует».

Украинец тренировал венгерский клуб в период с 2018-го по 2021-й год, выиграв за это время три титула чемпиона страны, а также впервые выведя команду в Лигу чемпионов.

Сейчас же на пост наставника клуба заступил Станислав Черчесов, который был известен своими прагматичными методами работы в сборной России.

Напомним, Ребров признался, что хотел остаться в «Ференцвароше».