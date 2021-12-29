Ребров рассказал, как добиться уважения футболистов
«Очень современный тренер». Защитник «Ференцвароша» вспомнил работу под руководством Реброва
Теперь венгерским клубом управляет прагматичный россиянин
11:17
Сергей Ребров / фото - Eurosport
Защитник «Ференцвароша» Миха Блажич в интервью csakfoci.hu вспомнил работу под руководством украинца Сергея Реброва:
«Образ Реброва как представителя старой украинской школы тренеров – полностью ошибочный. Он очень современный тренер в плане тренировок, тактики.
Он часто мне рассказывал о тренировках под руководством Лобановского. И он знает, что не может так же работать сейчас. Этой старой школы больше не существует».
Украинец тренировал венгерский клуб в период с 2018-го по 2021-й год, выиграв за это время три титула чемпиона страны, а также впервые выведя команду в Лигу чемпионов.
Сейчас же на пост наставника клуба заступил Станислав Черчесов, который был известен своими прагматичными методами работы в сборной России.
Напомним, Ребров признался, что хотел остаться в «Ференцвароше».
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