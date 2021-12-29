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«Очень современный тренер». Защитник «Ференцвароша» вспомнил работу под руководством Реброва

Теперь венгерским клубом управляет прагматичный россиянин
Футбол Украинские легионеры
11:17
«Очень современный тренер». Защитник «Ференцвароша» вспомнил работу под руководством Реброва
Сергей Ребров / фото - Eurosport

Защитник «Ференцвароша» Миха Блажич в интервью csakfoci.hu вспомнил работу под руководством украинца Сергея Реброва:

«Образ Реброва как представителя старой украинской школы тренеров – полностью ошибочный. Он очень современный тренер в плане тренировок, тактики.

Он часто мне рассказывал о тренировках под руководством Лобановского. И он знает, что не может так же работать сейчас. Этой старой школы больше не существует». 

Украинец тренировал венгерский клуб в период с 2018-го по 2021-й год, выиграв за это время три титула чемпиона страны, а также впервые выведя команду в Лигу чемпионов.

Сейчас же на пост наставника клуба заступил Станислав Черчесов, который был известен своими прагматичными методами работы в сборной России.

Напомним, Ребров признался, что хотел остаться в «Ференцвароше».

Павел Харченко
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Теги

Сергей Ребров Ференцварош

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