Очередная махинация? «Атлетико» и «Манчестер Сити» затеяли обмен игроками

Чемпионы своих стран оформят сомнительный обмен

Сауль Ньигес / фото - Bayern Strikes

«Атлетико» хочет обменять полузащитника Сауля Ньигеса на атакующего хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силву, сообщает The Times.

Клубы планируют оформить эту сделку не как обмен, а как два отдельных трансфера, что поможет записать на счет клубов трансферный доход и обойти финансовый фэйр-плей.

Ранее, такую же махинацию провели «Барселона» и «Ювентус», обменяв Артура на Миралема Пьянича. Ничего хорошего с этого обмена не вышло: игроки не прижились в новых командах и оба хотят сменить клубную прописку.

Неизвестно, к чему приведет такая сделка для чемпионов Испании и Англии. Сауль – один из лидеров «Атлетико», внесший свой вклад в титул Примеры, в то время как Бернарду проиграл конкуренцию Филу Фодену и перестал попадать в состав команды.

Напомним, Саулем также интересуется «Бавария».