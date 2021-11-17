5:0, 6:2 и забег Бэйла. Самые яркие моменты «Эль Класико» последних лет
Очередная травма. Бэйл не поможет «Реалу» в ближайших матчах
Однако валлиец помог своей сборной
15:30
Фото: Sky Sports
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл не поможет команде в ближайших матчах.
Он получил травму в расположении сборной Уэльса, за которую успел сыграть. Он принял участие в игре против сборной Беларуси, где был заменен в перерыве.
Восстановление займет около трех недель. В ближайшее время команде он не поможет, сообщает Marca.
Отметим, что валлиец сыграл за «Реал» лишь три матча в Ла Лиге. При этом ему удалось забить.
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