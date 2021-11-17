Очередная травма. Бэйл не поможет «Реалу» в ближайших матчах

Однако валлиец помог своей сборной

Фото: Sky Sports

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл не поможет команде в ближайших матчах.

Он получил травму в расположении сборной Уэльса, за которую успел сыграть. Он принял участие в игре против сборной Беларуси, где был заменен в перерыве.

Восстановление займет около трех недель. В ближайшее время команде он не поможет, сообщает Marca.

Отметим, что валлиец сыграл за «Реал» лишь три матча в Ла Лиге. При этом ему удалось забить.