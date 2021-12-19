Очередной гол Влаховича помог «Фиорентине» отыграться с 0:2 с «Сассуоло»
В 18-м туре итальянской Серии А «Фиорентина» дома сыграла вничью с «Сассуоло».
Бывшая команда Роберто Де Дзерби ушла на перерыв с комфортным преимуществом в два мяча. Отличились Скамакка и Фраттези.
Но в течение 10 минут второго тайма хозяева сумели отыграться благодаря голам Влаховича и Торрейры. Большее помешало сделать удаление Бираги за вторую желтую.
«Фиорентина» догнала «Рому» в турнирной таблице. «Сассуоло» остался десятым.
Серия А, 18 тур
«Фиорентина» – «Сассуоло» 2:2
Голы: Влахович, 51, Торрейра, 61 – Скамакка, 32, Фраттези, 37
«Фиорентина»: Терраччано, Одриосола, Мартинес, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Амрабат, 78), Торрейра, Мале (Данкан, 46), Кальехон (Сапонара, 46; Терзич, 78), Влахович, Гонсалес.
«Сассуоло»: Консильи, Толян (Мюльдюр, 78), Кирикеш, Феррари, Кирьякопулос, Лопес, Фраттези (Харруи, 78), Траоре (Матеус Энрике, 57), Берарди, Скамакка (Дефрель, 65), Распадори (Бога, 66).
Предупреждения: Бираги, Мартинес – Толян, Кирикеш, Траоре, Скамакка, ФраттезиУдаление: Бираги
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