Очередной гол Влаховича принес победу «Фиорентине» над «Сампдорией»

«Фиалки» борются за еврокубки в этом сезоне

Фото: Sky Sports

«Фиорентина» в матче 15 тура Серии А дома обыграла «Сампдорию».

Исход матча был решен еще в первом тайме. Гости открыли счет, но в ответ пропустил три. Один из голов оформил Душан Влахович. Он забил свой 12-й мяч в сезоне.

Во втором тайме «Фиорентина» довела матч до победы. Команда идет 6-й в таблице. Ее отделяет от зоны ЛЧ 7 очков.

Серия А. 15-й тур:

«Фиорентина» – «Сампдория» 3:1

Голы: Кальехон, 23, Влахович, 32, Соттиль, 45 – Габбьядини, 15

«Фиорентина»: Терраччано, Венути, Мартинес, Игор Жулио, Бираги, Бонавентура, Данкан (Мале, 79), Торрейра, Кальехон, Влахович, Соттиль (Сапонара, 69).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски (Дрэгушин, 71), Колли, Феррари, Мурру (Ауджелло, 54), Кандрева, Верре (Чьерво, 54), Адриен Силва, Торсбю, Габбьядини, Капуто (Куальярелла, 55).