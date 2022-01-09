Очередной «игнор» Ярмоленко не помешал «Вест Хэму» выиграть в Кубке Англии
Дэвид Мойес, в чем дело?
09 января 18:50
Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images
В матче 1/32 финала Кубка Англии «Вест Хэм» победил «Лидс» в родных стенах.
Отметим, что Андрей Ярмоленко вышел на поле на 95-й минуте – за несколько секунд до финального свистка. Тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес совсем перестал доверять украинцу даже во второсортных матчах.
Кубок Англии, 1/32 финала
«Вест Хэм» – «Лидс» 2:0
Голы: Лансини, 34, Боуэн, 90
«Вест Хэм»: Ареоля, Фредерикс, Доусон, Диоп, Джонсон, Лансини (Форнальс, 76), Влашич (Масуаку, 88), Соучек, Райс, Антонио (Ярмоленко, 90), Боуэн.
«Лидс»: Мелье, Эйлинг (Форшоу, 60), Льоренте, Хьельде (Саммервилл, 78), Фирпо (Драме, 69), Кох, Клих, Харрисон, Бэйт (Даллас, 46), Джеймс, Гринвуд (Рафинья, 46).
Предупреждения: Лансини (72), Драме (78).
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