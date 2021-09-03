«Динамо» не спрашивало у Родригеша, хочет ли он в аренду в «Труа» – источник
Очередной киевский «партизан». «Динамо» отдало в «Черноморец» еще одного игрока
Ранее в Одессу приехали 14 футболистов столичного клуба
2 сентября 11:56
Роман Вантух / фото - FootBoom
Одесский «Черноморец» продолжает оправдывать обидное название «фарм-клуба «Динамо». На юг Украины из столицы отправился уже 15-й футболист.
На этот раз киевляне отдали защитника Романа Вантуха, которого одесситы незамедлительно внесли в заявку на сезон, о чем сообщает официальный сайт УПЛ.
Минувший сезон игрок провел на правах аренды в «Александрии». Там футболист провел 20 матчей и дважды отметился результативными передачами.
Ранее в «Черноморец» из «Динамо» отправились Георгий Цитаишвили, Евгений Исаенко, Богдан Билошевский, Владислав Ванат, Мохаммед Кадири и еще 9 игроков.
Напомним, «Динамо» отправило Жерсона Родригеша в «Труа» без его согласия.
Комментарии 2
давно понимают , что "Мариуполь" давно является фарм - клубом " Шахтера" и никто это не обсуждает. На счет сборной :
Павелко надо в отставку! Петраков стал жертвой интриг в УАФ , тренер с приставкой и. о. , умный , знающий свое дело
специалист(руководитель УАФ) предложил бы контакт на 3+1 , с тем чтобы готовить сборную к ЕВРО -2024 , а не в пос -
леднюю минуту назначить тренера с приставкой И. О.. и с зарплатой 30000 евро , позор УАФ ! Продолжение совка продолжается , вспомните как Великого метра то назначали тренером сборной , то снимали . А он гнул свою линию и побеждал Францию , Англию , Италию , Нидерланды . Наше славянское раз ... ство не позволило выиграть у Бельгии на ЧМ - 86 , а также в играх с Казахстаном и финнами .