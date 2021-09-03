Очередной киевский «партизан». «Динамо» отдало в «Черноморец» еще одного игрока

Ранее в Одессу приехали 14 футболистов столичного клуба

Роман Вантух / фото - FootBoom

Одесский «Черноморец» продолжает оправдывать обидное название «фарм-клуба «Динамо». На юг Украины из столицы отправился уже 15-й футболист.

На этот раз киевляне отдали защитника Романа Вантуха, которого одесситы незамедлительно внесли в заявку на сезон, о чем сообщает официальный сайт УПЛ.

Минувший сезон игрок провел на правах аренды в «Александрии». Там футболист провел 20 матчей и дважды отметился результативными передачами.

Ранее в «Черноморец» из «Динамо» отправились Георгий Цитаишвили, Евгений Исаенко, Богдан Билошевский, Владислав Ванат, Мохаммед Кадири и еще 9 игроков.

Напомним, «Динамо» отправило Жерсона Родригеша в «Труа» без его согласия.