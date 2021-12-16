Чемпионат Англии. «Челси» – «Эвертон». Онлайн трансляция
Очередной матч при участии «Тоттенхэма» перенесен из-за коронавируса в команде
«Шпоры» не сыграют с «Лестером» сегодня
15:45
Антонио Конте / Фото: Getty Images
Матч 17-го тура АПЛ между «Лестером» и «Тоттенхэмом», который должен был состояться сегодня, перенесен на неопределенный срок, сообщает The Athletic.
Все из-за вспышки коронавируса в лагере обеих команд.
Это третий матч подряд для «Тоттенхэма», который не состоялся из-за коронавируса. Матч АПЛ против «Брайтона!» перенесен, игра с «Ренном» в Лиге конференций отменена.
Комментарии 0