Очередные проблемы «Барселоны». Два защитника выбыло из-за коронавируса

Следующий матч команды уже 2-го января

Клеман Лангле и Дани Алвес / фото - Beteve

В «Барселоне» было зафиксировано два случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает клубная пресс-служба.

Заразились защитники Клеман Лангле и Дани Алвес. Футболисты чувствуют себя нормально и уже отправились на самоизоляцию.

Последний еще не успел сыграть первый официальный матч после возвращения в команду, и теперь, судя по всему, его второй дебют откладывается еще на некоторое время.

Следующая игра ждет «блаугранас» уже 2-го января против «Мальорки». А вскоре, 12-го января «сине-гранатовых» ждет матч Суперкубка Испании против «Реала».

Напомним, Ферран Торрес прилетел в Барселону на медобследование. Есть видео-подтверждение.