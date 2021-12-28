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Очередные проблемы «Барселоны». Два защитника выбыло из-за коронавируса

Следующий матч команды уже 2-го января
Футбол Примерa (Испания)
08:17
Очередные проблемы «Барселоны». Два защитника выбыло из-за коронавируса
Клеман Лангле и Дани Алвес / фото - Beteve

В «Барселоне» было зафиксировано два случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает клубная пресс-служба.

Заразились защитники Клеман Лангле и Дани Алвес. Футболисты чувствуют себя нормально и уже отправились на самоизоляцию.

Последний еще не успел сыграть первый официальный матч после возвращения в команду, и теперь, судя по всему, его второй дебют откладывается еще на некоторое время.

Следующая игра ждет «блаугранас» уже 2-го января против «Мальорки». А вскоре, 12-го января «сине-гранатовых» ждет матч Суперкубка Испании против «Реала».

Напомним, Ферран Торрес прилетел в Барселону на медобследование. Есть видео-подтверждение.

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Дани Алвес Клеман Лангле

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