«Одесса, мы не виделись 5 лет». Игроки сборной Украины попросили у болельщиков прийти на стадион на матч с Болгарией

Встреча состоится сегодня, начало – в 19:30

Фото: УАФ

Сегодня сборная Украины проведет товарищеский матч против Болгарии в рамках подготовки к решающей игре отборочного турнира чемпионата мира 2022 против Боснии и Герцеговины.

Футболисты национальной команды записали мотивационное видео и пригласили фанатов на трибуны.

Ранее УАФ сообщала, что на матче ожидается около 11 тысяч фанатов.

Уже известна заявка сборной Украины на матч с Болгарией, там есть сюрпризы. Матч Украина – Болгария начнется в 19:30.

Онлайн трансляция матча Украина – Болгария.