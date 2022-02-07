«Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико»
Один из игроков «Барселоны» после победы «Атлетико»: «Мы в Лиге Чемпионов!»
В раздевалке «блаугранас» задорно отпраздновали победу
11:44
Фото: championat.comКаталонская Барселона в результативном матче 23-го тура испанской Ла Лиги на своем поле победила мадридский Атлетико (4:2).
Главный тренер сине-гранатовых Хави Эрнандес лично поздравил каждого игрока в подтрибунном помещении, пожав руку и похлопав по плечу.
Наставник каталонцев продолжал мотивировать команду и после победы: «Вперед! Вперед! Нас больше никто не остановит!». Один из игроков в раздевалке вскринул: «Мы в Лиге Чемпионов!»
«Барселона» впервые с начала сезона поднялась на четвертую строчку турнирной таблицы и теперь ее отставание от «Бетиса» составляет два очка. Следующая встреча – дерби с «Эспаньолом».
Рассказываем в подробностях о матче «Барселона» – «Атлетико» Мадрид.
Unquestionably the best video you'll see today pic.twitter.com/ZmqirrgGe9— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 6, 2022
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