Экс-президент УПЛ: «Бюджет «Черноморца» соответствует первой шестерке чемпионата Украины»
Один из клубов УПЛ планирует провести ребрендинг
Об этом уже заявило руководство
09 января 15:20
Фото: ФК Черноморец
Представитель новых владельцев «Черноморца» Владимир Генинсон сообщил, что в одесском клубе планируется ребрендинг. Его цитирует пресс-служба «моряков».
«Планируется ребрендинг клуба. Одна из версий, которую прорабатывает футбольный клуб – возвращение к старым цветам».
Ранее Генинсон рассказал о бюджете «Черноморца».
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