Один из клубов УПЛ распустил команду в условиях войны

Юрий Вирт / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт сообщил, что ровенская команда временно распущена.

Я сразу уехал в отель, где ночевала команда. Мы вместе с руководством собрались, поговорили и решили временно распустить команду. Все футболисты поехали туда, где их семьи.

До 24 февраля клуб «Верес» полностью рассчитался с игроками и тренерским штабом. Задолженностей по зарплатам нет.

Что касается дальнейшего, нам сообщили: пока идет война, все мы будем получать символические жалованья.

Централизованных тренировок у нас сейчас нет. Как я уже сказал, вся команда разъехалась, и каждый футболист поддерживает физическую форму индивидуально — как позволяют условия.

А условия, как можно догадаться, не всегда позволяют. Я знаю, что почти все игроки, которые сейчас в Ровно, занимаются конкретным делом: разгружают гуманитарную помощь, которая поступает из Запада. Это правильно, не до футбола сейчас».