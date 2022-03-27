Один из клубов УПЛ распустил команду в условиях войны
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт сообщил, что ровенская команда временно распущена.
«24 февраля я ночевал дома, и в пять утра раздался звонок – мне сообщили, что русские начали бомбить наши города, в частности Киев.
Я сразу уехал в отель, где ночевала команда. Мы вместе с руководством собрались, поговорили и решили временно распустить команду. Все футболисты поехали туда, где их семьи.
До 24 февраля клуб «Верес» полностью рассчитался с игроками и тренерским штабом. Задолженностей по зарплатам нет.
Что касается дальнейшего, нам сообщили: пока идет война, все мы будем получать символические жалованья.
Централизованных тренировок у нас сейчас нет. Как я уже сказал, вся команда разъехалась, и каждый футболист поддерживает физическую форму индивидуально — как позволяют условия.
А условия, как можно догадаться, не всегда позволяют. Я знаю, что почти все игроки, которые сейчас в Ровно, занимаются конкретным делом: разгружают гуманитарную помощь, которая поступает из Запада. Это правильно, не до футбола сейчас».
Ранее Вирт заявил, что президент рф владимир путин закопал себя и русский народ в ад.
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