Официально. «Динамо» продлило контракт с Де Пеной
Один из лидеров «Баварии» вернулся к тренировкам перед матчем с «Динамо»
Игрок восстанавливается после хирургического вмешательства
13:00
Кингсли Коман / фото - Bayern Munich
Французский вингер «Баварии» Кингсли Коман перенес операцию на сердце из-за нарушения сердечного ритма.
Игрок уже вернулся к тренировкам с командой, но пока что занимается индивидуально, сообщается на официальный странице клуба в Twitter.
Нападающий точно пропустит матч мюнхенцев на внутренней арене против «Гройтера», но есть шансы, что к поединку с «Динамо» в ЛЧ сможет вернуться в строй.
«Бавария» примет киевлян на «Альянц арене» уже 29 августа. В своем первом матче в группе они разгромили «Барселону», а «Динамо» сыграло вничью с «Бенфикой».
Напомним, киевляне продлили контракт с одним из южноамериканских легионеров.
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