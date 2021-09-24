Один из лидеров «Баварии» вернулся к тренировкам перед матчем с «Динамо»

Игрок восстанавливается после хирургического вмешательства

Кингсли Коман / фото - Bayern Munich

Французский вингер «Баварии» Кингсли Коман перенес операцию на сердце из-за нарушения сердечного ритма.

Игрок уже вернулся к тренировкам с командой, но пока что занимается индивидуально, сообщается на официальный странице клуба в Twitter.

Нападающий точно пропустит матч мюнхенцев на внутренней арене против «Гройтера», но есть шансы, что к поединку с «Динамо» в ЛЧ сможет вернуться в строй.

«Бавария» примет киевлян на «Альянц арене» уже 29 августа. В своем первом матче в группе они разгромили «Барселону», а «Динамо» сыграло вничью с «Бенфикой».

Напомним, киевляне продлили контракт с одним из южноамериканских легионеров.