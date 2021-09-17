Один из лидеров «Баварии» выбыл до конца сентября

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Коман перенес операцию
15:41
Фото: AFP
Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман перенес операцию на сердце.
У игрока случилось нарушение сердечного ритма. Он пропустит несколько недель. Об этом сообщил пресс-службе клуба тренер команды Юлиан Нагельсманн.
«Вчера Кингсли перенес операцию. У него случилось легкое нарушение сердечного ритма.
Иногда у него возникали проблемы с дыханием. Поэтому мы провели долгосрочный мониторинг ЭКГ и прибегли к этой процедуре.
Со вторника он приступит к кардиотренировкам и не пропустит более полутора-двух недель».
Команд отыграл шесть матчей в нынешнем сезоне, но голами не отметился.
«Бавария» разгромила «Барселону» в последнем матче.
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