В «Десне» пообещали вскоре погасить долги за 4-5 месяцев
Один из лидеров «Десны» находится на самоизоляции и не поможет команде в ближайшем матче
Черниговская команда сыграет против «Черноморца»
26 ноября 17:10
Фото: ФК Десна
«Десна» понесла потерю накануне матча против «Черноморца».
Встречу пропустит ключевой игрок команды Егор Картушов. Он находится на самоизоляции.
А вот другие игроки вратарь Роман Мысак и полузащитник Владислав Калитвинцев к тренировкам вернулись. Они готовы помочь команде.
Картушов отыграл 14 матчей в нынешнем сезоне УПЛ, сделав два ассиста.
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