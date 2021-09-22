Один из лидеров «Шахтера» восстановился накануне матча за Суперкубок Украины

«Горняки» смогут рассчитывать на опытного игрока

фото - ФК Шахтер

Сегодня, 22 сентября состоится матч за Суперкубок Украины между «Динамо» и «Шахтером».Один из ведущих игроков дончан Сергей Кривцов пропускал несколько последних матчей команды.

Но на последней открытой тренировке 30-летний защитник без каких-либо ограничений занимался в общей группе, сообщает официальный сайт «Шахтера». Таким образом, шансы на то что Кривцов выйдет сегодня на матч достаточно велики.

К тому же, на сегодняшней предматчевой тренировке в общую группу должен вернуться голкипер Анатолий Трубин. Вероятность его выхода в основе достаточно низкая, так как он только восстановился, а место в рамке «горняков» скорее всего займет Андрей Пятов.

Бразильцы Фернандо и Дентиньо пока что недоступны – игроки занимаются по индивидуальной программе.

Онлайн трансляция «Шахтер» – «Динамо». Начало – в 21:00.

Напомним, ключевой игрок «Динамо» рискует пропустить матч за Суперкубок.