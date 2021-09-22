Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Один из лидеров «Шахтера» восстановился накануне матча за Суперкубок Украины

«Горняки» смогут рассчитывать на опытного игрока
Футбол Суперкубок Украины
10:16
Один из лидеров «Шахтера» восстановился накануне матча за Суперкубок Украины
фото - ФК Шахтер

Сегодня, 22 сентября состоится матч за Суперкубок Украины между «Динамо» и «Шахтером».Один из ведущих игроков дончан Сергей Кривцов пропускал несколько последних матчей команды.

Но на последней открытой тренировке 30-летний защитник без каких-либо ограничений занимался в общей группе, сообщает официальный сайт «Шахтера». Таким образом, шансы на то что Кривцов выйдет сегодня на матч достаточно велики.

К тому же, на сегодняшней предматчевой тренировке в общую группу должен вернуться голкипер Анатолий Трубин. Вероятность его выхода в основе достаточно низкая, так как он только восстановился, а место в рамке «горняков» скорее всего займет Андрей Пятов.

Бразильцы Фернандо и Дентиньо пока что недоступны – игроки занимаются по индивидуальной программе.

Онлайн трансляция «Шахтер» – «Динамо». Начало – в 21:00.

Напомним, ключевой игрок «Динамо» рискует пропустить матч за Суперкубок.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Динамо Киев Сергей Кривцов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Цыганков: «Игры с «Шахтером» — всегда зрелище»
Цыганков: «Игры с «Шахтером» — всегда зрелище»
Футбол Суперкубок Украины
10:38
«Шахтер» может сравняться с «Динамо» по количеству побед в Суперкубке Украины
«Шахтер» может сравняться с «Динамо» по количеству побед в Суперкубке Украины
Футбол Суперкубок Украины
10:30
Воробей: «Фаворита в матче за Суперкубок Украины нет»
Воробей: «Фаворита в матче за Суперкубок Украины нет»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:27
Ракицкий: «Поздравляю Ахметова. Извините, что в форме «Зенита», но такие времена»
Ракицкий: «Поздравляю Ахметова. Извините, что в форме «Зенита», но такие времена»
Футбол Украинская Премьер-лига
09:54
Суркис рассказал о своих отношениях с Ахметовым
Суркис рассказал о своих отношениях с Ахметовым
Футбол Украинская Премьер-лига
09:37
«Шахтер» сильнее «Динамо» на бумаге. Но фаворитом встречи все равно считают киевлян
Превью
«Шахтер» сильнее «Динамо» на бумаге. Но фаворитом встречи все равно считают киевлян
Футбол Суперкубок Украины
08:35

Новости: Футбол

Экс-игрок «Металлиста»: «Шум на матче с «Десной» на «ОСК «Металлист» был, как на еврокубках»
Экс-игрок «Металлиста»: «Шум на матче с «Десной» на «ОСК «Металлист» был, как на еврокубках»
Кубок Украины по футболу
10:56
Цыганков: «Игры с «Шахтером» — всегда зрелище»
Цыганков: «Игры с «Шахтером» — всегда зрелище»
Суперкубок Украины
10:38
«Шахтер» может сравняться с «Динамо» по количеству побед в Суперкубке Украины
«Шахтер» может сравняться с «Динамо» по количеству побед в Суперкубке Украины
Суперкубок Украины
10:30
Воробей: «Фаворита в матче за Суперкубок Украины нет»
Воробей: «Фаворита в матче за Суперкубок Украины нет»
Украинская Премьер-лига
10:27
Один из лидеров «Шахтера» восстановился накануне матча за Суперкубок Украины
Один из лидеров «Шахтера» восстановился накануне матча за Суперкубок Украины
Суперкубок Украины
10:16
Харрис забил первый мяч за «Металлист» в дебютном матче
Харрис забил первый мяч за «Металлист» в дебютном матче
Кубок Украины по футболу
10:07
Гуллит рассказал, кого хотел бы видеть обладателем ЗМ
Гуллит рассказал, кого хотел бы видеть обладателем ЗМ
Премьер-Лига (Англия)
09:59
Ракицкий: «Поздравляю Ахметова. Извините, что в форме «Зенита», но такие времена»
Ракицкий: «Поздравляю Ахметова. Извините, что в форме «Зенита», но такие времена»
Украинская Премьер-лига
09:54
МЮ планирует зимой избавиться от форварда
МЮ планирует зимой избавиться от форварда
Премьер-Лига (Англия)
09:48
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 16:20
43
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости