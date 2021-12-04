Один из лидеров «Вереса» не сыграет против «Динамо»

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Евгений Пасич / Фото - НК Верес
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт в преддверии матча 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Динамо» сообщил, что полузащитник Евгений Пасич пропустит игру из-за травмы. Встреча состоится уже сегодня, 4 декабря.
Со стартовым составом еще не определился. Такое решение принимаю поздно вечером накануне поединка.
Хотя поскольку среди подопечных дисквалифицированных нет, то отсутствовать будет лишь Евгений Пасич, у которого мышечное повреждение.
За игрой чемпионата Украины можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Верес» – «Динамо». Начало – в 14:00.
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