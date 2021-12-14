Один из лидеров «Вереса» покинул клуб

Гегедош получил статус свободного агента

Фото: НК Верес

Нападающий Роберто Гегедош покинул «Верес».

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию, сообщает сайт клуба. Он получил статус свободного агента, хотя соглашение было рассчитано до 2022 года.

За «Верес» Гегедош выступал еще с Первой лиги. Всего на его счету 45 матчей за команду и 10 забитых мячей.

В этом сезоне он принял участие в пяти матчах, забив один мяч. Большую часть осени он пропустил из-за травмы.