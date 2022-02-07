Вирт: «Верес» делает много индивидуальных ошибок в простых ситуациях»
Один из лидеров «Вереса» рискует пропустить остаток сборов
Другой игрок ровенчан должен восстановиться к матчу против «Металлиста»
Евгений Пасич / Фото - НК Верес
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал в эфире Футбол NEWS о серьезной травме полузащитника Евгения Пасича перед матчем Winter Cup против «Металлиста». Нападающий Михаил Шестаков сможет сыграть.
Пасич травмирован. Возможно, этот сбор для него уже окончен. Повреждение у него серьезное. Надеюсь, что к старту сезона он будет готов. У Шестакова микротравма. Завтра он будет на поле.
Завтра нас ждет очень хороший соперник. Мы хотим показать хорошую игру и добыть положительный результат. У нас было много ошибок в матче против «Полесья», есть желание их исправить. Надеюсь, что футболисты все учтут, и завтра мы покажем свою лучшую игру.
Ранее блогер Дмитрий Поворознюк сыграл за «Верес» впервые после выхода команды в УПЛ.
Комментарии 0