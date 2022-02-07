Один из лидеров «Вереса» рискует пропустить остаток сборов

Евгений Пасич / Фото - НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал в эфире Футбол NEWS о серьезной травме полузащитника Евгения Пасича перед матчем Winter Cup против «Металлиста». Нападающий Михаил Шестаков сможет сыграть.

Завтра нас ждет очень хороший соперник. Мы хотим показать хорошую игру и добыть положительный результат. У нас было много ошибок в матче против «Полесья», есть желание их исправить. Надеюсь, что футболисты все учтут, и завтра мы покажем свою лучшую игру.