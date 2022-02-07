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Один из лидеров «Вереса» рискует пропустить остаток сборов

Другой игрок ровенчан должен восстановиться к матчу против «Металлиста»
Футбол Украинская Премьер-лига
20:33
Один из лидеров «Вереса» рискует пропустить остаток сборов
Евгений Пасич / Фото - НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал в эфире Футбол NEWS о серьезной травме полузащитника Евгения Пасича перед матчем Winter Cup против «Металлиста». Нападающий Михаил Шестаков сможет сыграть.

Пасич травмирован. Возможно, этот сбор для него уже окончен. Повреждение у него серьезное. Надеюсь, что к старту сезона он будет готов. У Шестакова микротравма. Завтра он будет на поле.

Завтра нас ждет очень хороший соперник. Мы хотим показать хорошую игру и добыть положительный результат. У нас было много ошибок в матче против «Полесья», есть желание их исправить. Надеюсь, что футболисты все учтут, и завтра мы покажем свою лучшую игру.

Ранее блогер Дмитрий Поворознюк сыграл за «Верес» впервые после выхода команды в УПЛ.

Сергей Стаднюк
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Теги

Верес Евгений Пасич Юрий Вирт Winter Cup (футбол) Металлист Михаил Шестаков

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