Один из лидеров «Зари» может отправиться к Михайличенко в «Андерлехт»

Луганчане не имеют возможности выкупить арендованного игрока

Аллахьяр Сайядманеш / фото - ФК Заря

Форвард «Фенербахче» Аллахьяр Сайядманеш, выступающий на правах аренды за «Зарю», может переехать в бельгийский чемпионат, сообщает Voetbal Nieuws.

В арендном соглашении иранца прописана сумма выкупа в 3,5 миллионов евро, но луганчане не могут позволить себе такие выплаты. Чтобы сохранить его в своей команде, руководству луганчан нужно пойти на неординарные меры.

Главным претендентом на игрока является бельгийский «Андерлехт», в чьем составе выступает украинский защитник Богдан Михайличенко.

Также форвардом активно интересуются «Торино» и ПСВ.

Но есть вероятность, что Сайядмандеш останется в украинском чемпионате, ведь донецкий «Шахтер» также рассматривает возможное подписание футболиста.

В текущем сезоне иранец забил 8 голов и оформил три ассиста в 19-ти матчах.

Ранее соотечественник и партнер иранца по атаке «Зари» оформил хет-трик в матче чемпионата.