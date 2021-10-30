Один из лидеров «Зари» получил тяжелую травму

Но возможно хавбек еще успеет выйти на поле в 2021-м году

Владислав Кабаев / фото - FootBoom

Полузащитник луганской «Зари» Владислав Кабаев выбыл на длительное время из-за травмы.

Хавбеку диагностировали перелом кубовидной кости, которая располагается у края стопы.

Игрок почувствовал дискомфорт еще в конце сентября, и лишь в начале октября ему диагностировали повреждение и наложили гипс, который сняли спустя три недели.

По предварительным прогнозам медицинского штаба луганского клуба, игрок пропустит до 2,5 месяцев. Но есть шансы, что он успеет выйти на поле до конца 2021-го года.

Напомним, в минувшем матче «Заря» лишь в экстратаймах обыграла «Рух» и добыла путевку в 1/4 Кубка Украины.